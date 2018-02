Un adolescent de 17 ani din capitala s-a stins din cauza gripei: a ajuns in stare extrem de grava la spital si nu era insotit de nimeni. Ce spun medicii - VIDEO

Adolescentul de 17 ani a fost adus duminica seara cu ambulanta la Spitalul Valentin Ignatenco din capitala. Avea febra, insuficienta respiratorie si suferea de o forma severa de pneumonie, spun medicii. Imediat, baiatul a fost conectat la aparatele de respiratie artificiala, iar peste cateva ore – dus in sala de operatii.

Vitalie MIHALCEAN, VICEDIRECTOR, SPITALUL „V. IGNATENCO”: “Din start, cand s-a adresat era cu schimbari ireversibile. Starea pacientului se agrava, nu mentinea nici tensiunea, la chemare nu raspundea.”

Medicul spune ca nu a reusit sa afle de cand era bolnav baiatul si ce tratament a urmat inainte de a ajunge in spital. Adolescentul nu era insotit de nimeni, iar mai tarziu o ruda le-ar fi spus doctorilor ca el locuia singur, parintii sai aflandu-se peste hotare. In noaptea de duminica spre luni, medicii au incercat continuu sa-l resusciteze, dar in zadar.

Vitalie MIHALCEAN, VICEDIRECTOR, SPITALUL „V. IGNATENCO”: “Anamnesticul era greu de cules, ca nu aveai de la cine sa-l strangi, parintii nu erau, date concrete nu aveam. Spre dimineata la orele 8 si 25 de minute s-a constat decesul.”

Medicii spun adolescentul a decedat din cauza complicatiilor provocate de gripa. Ei presupun ca pacientul ar fi fost bolnav de mai multe zile si nu s-ar fi adresat la timp medic.

Vitalie MIHALCEAN, VICEDIRECTOR, SPITALUL „V. IGNATENCO”: “Probabil ca a fost o pneumonie mixta, cred pacientul a fost mai multe zile netrat, cel putin cateva zile, mai avea si alte probabil.”

La inceputul acestuia din cauza gripei s-a stins o femei in varsta de 42 de ani la Spitalul Arhaghelul Mihail din capitala. Datele Centrului de Sanatate Publica arata ca din noiembrie si pana acum 35 de persoane s-au imbolnavit de gripa, prezenta virusului fiind confirmata in urma analizelor de laborator.

Ministerul Sanatatii anunta ca in Europa statele cele mai afectate de gripa iarna aceasta sunt Albania, Finlanda si Luxemburg. Moldova si Romania se afla printre tarile cu un nivel mediu de raspandire a gripei.