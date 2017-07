Un adolescent de la scoala-internat din Carpineni are grija de parintii sai ca de niste copii. Ambii au dizabilitati, asa ca, inca de mic, baiatul pleaca zilnic din institutie ca sa le faca mancare si curatenie - VIDEO

Ion a crescut 11 ani printre copii orfani, la Scoala-Internat din Carpineni. A ajuns acolo pe cand avea patru ani. Parintii sai nu puteau sa-i poarte grija asa ca a ajuns in grija statului.

“Nici nu tin minte cand am ajuns acolo...”

Nu i-a fost usor despartit de cei care i—au dat viata, dar nu e suparat pe soarta. Mama lui, s-a ales cu dizabilitati grave in urma unui accident produs cu peste 20 de ani in urma, ne-au povestit satenii. Era intr-un autobuz care s-a rasturnat si s-a aprins. Ea suferit arsuri si o lovitura puternica la cap. Iar tatal nu se poate ridica din pat, avand o problema la picior.



Asa ca Ion este deopotriva si tata si mama pentru parintii sai. Desi, crescut la internat, n-a uitat drumul spre casa. Inca de prin clasa a treia a inceput sa vina, sa vada de parintii sai.

“Dimineata ma duceam la scoala, apoi veneam aici le faceam mancare si curatenie si apoi ma duceam inapoi la internat sa-mi fac temele si sa dorm acolo.”

Tot de atunci a invatat sa faca si de mancare. Nu avea cine, asa ca el - nu avea incotro.

“De pe la 10 ani m-am invatat sa fac mancare. Stiu sa fac bors, cartofi prajiti, etc.”

Saracia este mare in casa lor. Usile sunt acoperite cu pelicula, iar o patura tine loc de usa. Baiatul a carpit cumva o camera, in care sa poata sta in vacanta si in zilele cand vine acasa. Pensiile de invaliditate nu le ajung nici de mancare.

Bucataresele de la internat stiau asta si ii mai strecurau cate o farurie cu ceva ca baiatul sa le-poata duce acasa. Ca sa-si poata intretine parintii, vara Ion munceste cu ziua. Tot el le spala hainele.

A primit de la scoala-internat o masina de spalat, dar aceasta sta in pod, nu e tocmai noua, dar si reteaua electrica periodic e defecta. Ion are doi frati mai mari, crescuti si ei in institutie, dar de cativa ani, nu mai stie nimic de unul, iar celalalt e la studii.

Asa ca el e singurul sprijin pentru ai sai. Pentru tot ceea ce face, la scoala, dar si in sat Ion este privit cu admiratie.

Anastasia DICUSARA, ASISTENTA SOCIALA, CARPINENI: “Unii au propus ca parintii sa fie lipsiti de drepturi parintesti pentru ca copiii sa poata primi indemnizatie de orfan, dar ei nu au fost de acord. Tin mult la parinti.”

Si pentru ca asa e legea, spune asistenta sociala ca familia nu beneficiaza nici de ajutor social. Oricum, Ion se straduie sa se descurce, la toamna va fi in clasa a noua, iar dupa asta spera sa poata urma o profesie si sa munceasca asa incat sa-i poata ajuta pe cei care i-au daruit un singur lucru, dar cel mai important – viata.