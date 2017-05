Un adolescent din capitala a fost lovit de o masina in aceasta dimineata, in timp ce traversa strada regulamentar. Baiatul a fost transportat la spital - VIDEO

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV “Baietelul de 14 ani voia sa traverseze strada la aceasta trecere de pietoni. Acesta a facut un pas, insa nu a reusit bine sa calce pe zebra, ca un Volkswagen care venea din stanga l-a luat pe capota.”

Totul s-a intamplat la ora 8 dimineata, la intersectia strazii Sfatul Tarii cu bulevardul Stefan cel Mare. Din spusele politiei, adolescentul, elev in clasa a saptea, se ducea la scoala in momentul in care a fost lovit pe trecerea de pietoni. La volanul masinii se afla un barbat in varsta de 42 de ani. El le-a spus politistilor ca nu l-a observat din cauza ca in fata ar fi fost un alt automobil, iar adolescentul ar fi luat-o la fuga pe trecere. Baiatul a fost transportat in stare grava la spital, spun medicii.

Oamenii legii spun ca pe numele soferului urmeaza sa fie pornit un dosar penal. Daca va fi gasit vinovat, barbatul risca chiar si inchisoare de pana la 3 ani. PRO TV a desfasurat vara trecuta campania Ucigasi pe treceri de pietoni, pentru a convinge autoritatile sa ia masuri ca sa previna accidentele cu implicarea pietonilor. Printr-un demers adresat personal premierului, PRO TV a cerut ca neacordarea prioritatii pietonilor sa fie pedepsita cu suspendarea permisului si nu cu o amenda asa cum e acum, autoritatile insa au ezitat sa faca aceste modificari.