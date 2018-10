Si-a facut acasa o afacere ca-n Italia. Un agricultor de la Miclesti si-a amenajat o plantatie de vita-de-vie dupa o tehnologie italiana, numita pergola: "Avem 45 de tone de struguri la hectar" - VIDEO

Cand intri in via lui Ion Vieri ai impresia ca te afli intr-o casa ca un labirint, in care in loc de tavan sunt ramurile cu frunze mascate de vita-de-vie.

Vara, aici te poti ascunde de soarele fierbinte, iar toamna, pe vremea asta, intre peretii verzi, frigul e mai moale. Acesta si este secretul tehnologiei, spune Ion Vieru.

Ion VIERI, AGRICULTOR:"Nu este afectata de soare, curentii de aer circula, ii permite ca sa se pastreze intr-o calitate mai buna."

Tehnologia numita Pergola a fost adusa la Miclesti de Ion Vieri tocmai din Italia. Pana acolo, insa, drumul lui prin agricultura a cunoscut suisuri si coborasuri. Totul a inceput acum opt ani, cand, inspirat de bunicul sau, Ion Vieri, si-a plantat pe dealurile de langa sat 30 de hectare de vita-de-vie.

Ion VIERI, AGRICULTOR:"Am fost ca pionerul in plantatia in Republica Moldova, mi-a fost foarte greu am venit cu bani proprii."

Ca sa-si creasca afacerea, s-a gandit ca n-ar strica sa se inspire de la italieni. Asa ca, acum patru ani a dat o fuga pana acolo, iar ce a vazut i-a placut. Revenit acasa, si-a restructurat repede trei hectare de Moldova, Codreanca si Arcadia care sa arate ca-n Italia.

Ion VIERI, AGRICULTOR: "Am restructurat plantatia in anul 2015, pe parcurs am vazut ca este un beneficiu. In primul rand ceea cei legat de calitate si de cantitate. "

Ion VIERI, AGRICULTOR:"Pergola in care ne aflam acum strugurii au suferit mai putin in comparatie cu plantatia de struguri verticali. Vara caldurile nu le afecteaza."

Muncitorii veniti sa stranga roada spun ca le este mult mai usor sa culeaga strugurii asa. Stau in picioare, fara sa fie nevoiti sa se aplece, asa durerile de spate sunt excluse.

"Decat sa stai aplecat in picioare e mult mai comod e mai usor. Nu te obosesti, nu te apleci jos sus."

"Vedeti singura ca strugurii stau se vad, acolo noi trebuie sa il cautam, dar aici stai in picioare."

Specialistii spun ca acest sistem garanteaza o recolta mai bogata, pentru ca strugurii sunt mai putin afectati de capriciile vremii.

Andrei BOTEZATU, SPECIALST IN STRUGURI DE MASA :"Daca in sistemul obisnuit noi avem 13-15 tone la hectar, in sistemul pergola avem 40-45 de tone la hectar de struguri calitativi."

Ion Vieri spune ca a investit in cele trei hectare 900 de mii de lei, iar 700 de mii i-a primit, drept grant, in cadrul proiectului Agricultura Performanta in Moldova, finantat de USAID. El este unul dintre putinii agricultori de la noi care s-a incumetat sa-si creasca vita-de-vie dupa o asemenea tehnologie.