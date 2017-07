Un aisberg urias, de 1000 de miliarde de tone, s-a desprins din Antarctica - VIDEO

O bucata de 5.698 de kilometri patrati din calota glaciara Larsen C s-a desprins in intervalul luni-miercuri, a anuntat echipa de experti de la Universitatea Swansea.

Desi astfel de fisuri se produc periodic, expertii verifica si daca procesul a fost influentat de schimbarea climatica.

Iceberg four times the size of London breaks off from Antarctica.. YEET pic.twitter.com/KGIkv45a7b

Cercetatorii au avertizat in iunie ca aisbergul enorm “este prins de un fir de ata” si este pe punctul de a se desprinde.

Desprinderea a fost detectata cu ajutorul instrumentelui NASA de monitorizare prin satelit Aqua MODIS.

There's now an iceberg off the coast of Antarctica that is the size of Delaware.https://t.co/yvK2848zM1 pic.twitter.com/YkfeD79SBF