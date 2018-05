Un alegator a descoperit, la sectia de votare, ca in casa lui locuiesc inca alte 15 persoane

In mai multe liste electorale au fost descoperite greseli. In timp ce unele liste nu contineau numele persoanelor care trebuie sa voteze la sectiile respective, in alte liste au fost incluse persoane care nu aveau nicio legatura cu sectia de votare, se arata in raportul Promo-Lex.

Astfel, un alegator care s-a prezentat la o sectie de votare din capitala, in timp ce se inregistra, pentru a primi buletinul de vot, a descoperit in listele electorale, ca in locuinta sa, alte 15 persoane isi au viza de resedinta.