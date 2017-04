Un alt bloc de pe bulevardul Dacia din capitala a ramas in bezna din cauza unor hoti care au taiat conductoarele. Este al optulea caz timp de o luna, politia nu are nici un suspect - VIDEO

Faptasii actioneaza de fiecare data dupa acelasi scenariu. Furturile au loc la miezul noptii cand majoritatea locatarilor dorm. Hotii au ajuns destul de usor in subsolul blocului, deoarece lacatul de la usa era numai de forma. Cu polizorul unghiular au taiat conductoarele electrice si au sustras aproximativ 95 de metri de cablu. Paguba se ridica la 5000 mii de lei.

“Taietura este dreapta si doveste ca s-a lucrat sub tensiune si persoanele care sustrag au deprinderi practice. Au fost sustrase conductoare care alimentau consumatorii. ”

Ca sa ajunga la cablurile electrice hotii trebuie sa treaca prin adevarate labirinturi. Mai mult, reprezentantii Gas Union Fenosa spun ca astfel de conductoare sunt foarte rare in Chisinau.

“Acum nu mai stabilim astfel de conductor din cauza ca este foarte scump si prezinta interes. ”

Locatarii spun ca in jurul ore 3 au auzit galagie.

”Am auzit niste pocnituri, fosnituri. Ma gandeam sa ma adresez poltiei, dar m-am gandit poate vecinii fac ceva. Ca sa tai sub tensiune nu poate orice boschetar”.

”Noaptea m-am trezit si am vazut ca lumina si internetul s-a deconectat. M-am gandit ca sunt niste defectiuni”.

Oamenii se plang ca in zadar achita serviciile de deservire a blocului, daca nimeni nu are grija.

”Deservirea blocului platim 40 de lei.”

Acesta este al optulea furt de cabluri inregistrat in mai bine de o luna.

Victor VANTU, MANAGER DISTRIBUTIE, GAS NATURAL FENOSA: ”Este o situatie alarmanta. Fac un apel catre gestionarii blocului ca sa verifice pe cat sunt de inchise usile”.

Si pentru ca in sectorul Botanica furturile de conductoare se tin lant oamenii spun ca traiesc cu frica in san.

“Asa un sentiment ca vin anii 90, cand aveau loc dezordini. Ce vor aceea fac. Este o experienta urata pentru o tara care tinde spre Europa.”

Oamenii au stat fara lumina mai bine de 7 ore. Acum trei zile un alt bloc de la Botanica a ramas fara lumina in toiul noptii. Hotii au sustras atunci aproximtiv 100 de metri de cablu. Oamenii legii urmeaza sa stabileasca daca in aceste furturi este implicat acelasi grup de persoane. Deocamdata politia nu are niciun suspect.