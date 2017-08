Un alt consilier al presedintelui Igor Dodon a primit o casa in dar de la parinti: ”Mama soacra ne-a facut donatia recent " - Moldova curata

Dupa ce s-a aflat ca Ion Ceban a declarat pentru anul 2016 o casa care i-ar fi fost donata de mama sa, acum un alt consilier al presedintelui Igor Dodon arata ca a primit in dar o casa de la parinti. Este vorba despre Rita Manole, care declara ca a primit in 2016 un teren si o casa in calitate de donatie. Terenul are o suprafata de 0,028 ha, iar casa are 55,6 m.p., cu o valoare cadastrala totala de 421 314 lei. Solicitata de Moldova Curata, Rita Manole a declarat ca este vorba despre un imobil care ar fi apartinut buneilor sotului sau si pe care l-a primit in dar de la parintii sotului, scrie moldovacurata.md