Un alt microbuz, plin cu pasageri, rasturnat langa Sociteni. Politia, ambulanta si IGSU se afla acolo. In zona, circulatia rutiera este ingreunata - VIDEO

S-a intamplat in jurul orei 15:40. Potrivit politiei, din cauza ninsorii abundente, soferul microbuzului, in varsta de 34 de ani, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat cu masina si s-a rasturnat intr-un sant. In microbuz se aflau 14 pasageri.

Mai multe echipaje de politie, ambulanta si IGSU au ajuns la fata locului. Nicio persoana nu a fost ranita.

Tot astazi, alte doua microbuze, pline cu pasageri s-au rasturnat.



Primul, in care se aflau 18 oameni a ajuns intr-un sant in apropiere de satul Ustia din Dubasari. 17 dintre pasageri au fost transportati la spitalul din Criuleni cu diferite traumatisme. Patru pasageri raman internati.

Al doilea microbuz, cu 19 oameni la bord, s-a rasturnat langa Sarata-Galbena, raionul Hancesti.

Patru persoane, intre care si un adolescent de 16 ani, au ajuns la spital.