Un an de la accidentul aviatic de la Haragas unde patru persoane au murit dupa ce eliopterul SMURD Iasi s-a prabusit. Ce s-a intamplat atunci - FOTO

Elicopterul SMURD iesean s-a prabusit pe 2 iunie, în cursul unei misiuni desfasurate în Republica Moldova, în raionul Cantemir. În accident si-au pierdut viata toti cei patru membri ai echipajului, respectiv comandorul Doru Gavril, capitanul comandor Voicu socae, medicul Mihaela Dumea si asistentul Gabriel Sandu.

Pe 6 iunie, procurorii au finalizat cercetarea la fata locului in cazul elicopterului SMURD prabusit in Haragas, iar la ancheta au participat si experti ai companiei Eurocopter din Germania.

Epava elicopterului a fost ridicata si transportata la Chisinau intr-un hangar apartinand Departamentului pentru Situatii Exceptionale din Republica Moldova, iar ulterior a fost predata autoritatilor romane impreuna cu celelalte obiecte ridicate cu ocazia cercetarilor dupa finalizarea procedurii de preluare a cercetarii de catre autoritatile romane.

In urma accidentului aviatic produs pe 2 iunie, cei patru membrii ai echipajului au decedat: medicul Mihaela Dumea, asistentului medical Gabriel Sandu, comandorul Doru Gavril si copilotul Voicu Socae. Elicopterul era de tip EC 135 si a fost achizitionat de Ministerul Sanatatii din Romania in 2014 pentru 5 milioane de euro. El se afla la SMURD Iasi din 2014, ultima inspectie periodica fiind in 2016.