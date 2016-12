Un angajat al Politiei si iubita acestuia, retinuti pentru proxenetism. Recrutau tinere pentru masaj erotic: "- Ce servicii prestati? - Masaj relaxant". Cat cereau pentru o ora - VIDEO

Potrivit politiei, in urma investigatiilor, oamenii legii au stabilit ca acestia, deghizandu-si activitatea infractionala prin publicarea mai multor anunturi pe site-ulwww.999 md, indemnau si determinau la practicarea prostitutiei mai multe tinere, ce prestau masaj erotic contra sumei de 500 lei ora.

Pentru serviciile oferite, suspectii le promiteau fetelor cate 500 lei pentru o ora.

Pana in prezent, au fost identificate cinci tinere cu varste cuprinse intre 19 si 24 de ani.

Suspectii au fost retinuti in flagrant chiar in apartamentul unde fetele prestau servicii. In cadrul perchezitiilor, au fost ridicate agende cu evidenta activitatii dar si mai multe telefoane mobile, numerele carora erau publicate in anunturi.

Acestia risca pedeapsa cu inchisoare de la 4 la 7 ani.