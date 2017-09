Risca pana la 7 ani de puscarie, pentru ca ar fi cerut mita 12 mii de lei. Un angajat al Primariei, retinut de CNA. Ce urma sa faca in schimbul banilor

Potrivit CNA, suspectul activeaza ca specialist in cadrul Serviciului civil de alternativa al Preturii sectorului Rascani din capitala si ar fi cerut 12.000 de lei de la rudele unui tanar. Le-a promis ca-i va perfecta livretul militar, in conditiile in care baiatul ar fi refuzat sa faca serviciul militar.

Barbatul a fost retinut pentru 72 de ore si risca pana la 7 ani de puscarie.



Urmarirea penala este condusa de Procuratura Anticoruptie.

*Imagine simbol