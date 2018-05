Un apartament de la Telecentru, cuprins de flacari. Vecinii spun ca apartamentul apartine unei femei, care l-a transformat intr-un depozit de gunoi - VIDEO

Incendiul a izbucnit in jurul orei 21, in acest apartament de pe strada Miorita, din cartierul Telecentru. Pompierii au fost chemati de urgenta sa stinga flacarile. Apa folosita de ei a inundat apartamentul vecinilor care locuiesc cu un etaj mai jos.

"Mobila am instalat-o cu trei zile in urma acum totul e ud si imi picura din toate partile, asta de abia incepe sa se inmoaie descoper noi locuri de unde picura.”

Proprietara apartamentului in care a izbucnit focul nu a vrut sa discute cu noi.

“Plecati de aici! O sa orbesc si asa vad rau. Plecati de aici!”

"Ea a facut mancare, nu a oprit gazul, intr-o zi o bucnim toti, nu numai scara noastra dar si toata cladirea."

“Cu dumneavoastra ma chinui de 35 de ani. Eu am 41 de ani, m-ati saturat. Mirosul si infectiile voastre. -Ce infectii? -Asculta, noi nu-ti incurcam sa traiesti. Noi suntem de sine statatori, tu esti de sine statatoare. Avem nevoie de reparatie, bani nu avem, am cerut de la asistentii sociali, dar fara rost.”

Vecii spun ca traiesc un adevarat cosmar de ani de zile, dupa ce femeia si-a umplut apartamentul de gunoaie. Pe langa asta, batrana are in casa mai multi caini, asa ca mirosul este insuportabil, spun cei care locuiesc in apropiere.

“Sus merge mirosul cu aerul imputit la fiecare inundatie se imbiba peritii cu mirosul asta de caine, pentru ca caine fac tot in casa. In casa la ea e imposibil de trecut tot e plin cu gunoi.”

Oamenii au cerut autoritatilor sa intervina, insa nimic nu s-a schimbat.

“Ne-am adresat la autosalubritate, la primarie dar nu suntem auziti nicaieri. Ne chinuim, avem copii mici, doamna nimanui nu deschide.”

Vecinii spun ca le este teama ca o asemenea situatie s-ar putea repeta.

“Gazul era deschis si mi-a zis sa sun si la serviu gaze. Dar nu va spus de la ce a izbucnit incediu? - De la acumalarea deseurilor la balcon. Noi am scris o sesizare la politie si am depus toate semnaturile poate de data asta, ne vor ajuta, va rugam foarte mult, suntem ca intr-un butoi de praf.”

Contactat de PRO TV, pretorul sectorului Centru ne-a spus ca maine dimineata responsabilii vor merge la fata locui, iar in scurt timp gunoiul va fi evacuat din apartament.