Un apartament din centrul capitalei a fost cuprins de flacari uriase si de un fum dens in aceasta dimineata. O femeie si copilul ei au fost evacuati de pompieri de pe acoperisul cladirii - VIDEO

“O buhnit deodata geamurile aici.”

“Erau flacari foarte mari ieseau tucma afara si dintr-o parte si alta.”



“Flacari rosii, aprinse, brusc au aparut. Pompierii s-au ispravit repede.”



“Cineva mergea la scara si strifa sa iesim cu totii. Am incercat pe scari dar nu am reusit ca ma inaduseam si am venit inapoi.

Incendiul a izbucnit in aceasta dimineata intr-un apartament de pe strada George Cosbuc. Salvatorii au intervenit cu o scara pentru a ajunge pe acoperisul cladirii de unde au dat jos un copil si pe mama acestuia.

“Acasa era cu mama. Va rog frumos, totul e ok.”

Alarmati, locatarii dau vina pe vecinii lor care locuiesc in apartamentul de unde au izbucnit flacarile.

“Vecinii asta sunt nenormali. Si atatea interventii sa ii duca la psihiatriee undeva. A treia oara fac acest lucru. Au mai aprinns focul in casa ca sa faca mancare.”

“Asta a treia oara cand se intampla, dar azi mai serios vadca, sunt bolnavi.”

“Sa I lichideze ca ei sunt bolnavi mental absolut. Sa faca focul in casa sa faca mancare.”

“In fiecare zi umbla desculta, ba bate intr-o masina, ba in alta, dar nu il izoleaza nimeni.”

O suprafata de 45 de metri patrati a fost afectata.

Diana TUTU, OFITER DE PRESA SPCSE: “Erau lucruri vechi, cel putin astea sunt primele informatii.”

Potrivit vicepretorului de Rascani, in acel apartament traieste o femeie de 71 de ani si fiul ei de 44 de ani, ambii cu dereglari psihice.