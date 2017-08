Un austriac si doi italieni, extradati din tara. Acestia sunt acuzati de escrocherie si trafic de copii: momentul in care unul dintre ei refuza sa paraseasca RM si este dus cu forta - VIDEO

Potrivit politiei, procedura de extradare a avut loc in punctul de trecere ”Aeroportul International Chisinau”.

Conform informatiei CCPI, cetateanul Austriei de 40 de ani, a fost anuntat in cautare de catre autoritatile austriece pentru implicarea acestuia in activitati de escrocherie. In cadrul masurilor de verificari speciale, barbatul a fost retinut la sfarsitul lunii iunie curent, in orasul Balti, ulterior plasat in penitenciarul nr. 13 din Chisinau pana la luarea deciziei de extradare.

La fel, un cetatean italian de 53 de ani, cautat pentru comiterea infractiunilor de escrocherie si pastrarea bunurilor furate pe teritoriul Italiei, a fost identificat si retinut in luna octombrie 2015, in municipiul Chisinau. Prin decizia Judecatoriei Buiucani a fost acceptata extradarea acestuia in Italia, unde este emis un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea timp de 14 ani si 7 luni.

In cel de-al treilea caz, cetateanul Italiei de 53 de ani a fost condamnat la 21 de ani de inchisoare pentru savarşirea infractiunilor de trafic de copii si pornografie infantila. in ianuarie curent, Ministerul Justitiei al R. Moldova a receptionat scrisoarea Ministerului Justitiei din Italia de acceptare a cererii privind transferul infractorului pentru a continua ispasirea pedepsei pe teritoriul Italiei. In aceasta dimineata, persoana vizata a fost retinuta si escortata la Aeroportul International Chisinau in vederea transmiterii acesteia autoritatilor italiene.

In timpul procedurii de extradare, cetateanul Italiei refuza categoric parasirea teritoriului R. Moldova, in acest sens ofiterii DOS au intervenit, astfel persoana a fost ambarcata in aeronava.