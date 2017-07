Un autobuz plin cu moldoveni, implicat intr-un teribil accident in Ucraina. Trei pasageri au ajuns la spital, iar un sofer s-a stins pe loc dupa ce a fost aruncat prin geamul din fata - VIDEO

Accidentul s-a intamplat aseara, in apropiere de orasul Cernauti. Martorii au povestit ca microbuzul a incercat sa depaseasca mai multe automobile si a intrat pe contrasens, insa nu a reusit sa revina pe banda sa si a intrat in autobuzul plin cu oameni. Impactul a fost atat de puternic, incat autocarul a fost aruncat de pe sosea si aproape ca s-a rasturnat. Din cauza loviturii violente, usile au ramas blocate, iar soferul a putut iesi doar cu ajutorul salvatorilor, care l-au descarcerat. Pasagerii au fost scosi prin trapa. Conducatorul microbuzului, care era ucrainean, a fost aruncat prin geamul din fata si a murit pe loc. 56 de moldoveni, care se se intorceau din Germania, se aflau in autobuz, iar 20 dintre ei au avut nevoie de ingrijiri medicale, scrie presa ucraineana.

Ministerul de Externe de la noi sustine ca 3 persoane au fost internate. Contactati de Pro TV, responsabilii de la spitalul regional de la Cernauti ne-au spus ca un pacient a primit tratament medical in ambulatoriu, iar doi au ramas internati in institutie avand mai multe traumatisme. Toti insa sunt stare stabila. Ceilalti 53 de oameni au fost transportati in Moldova. Totodata, responsabilii de la minister au anuntat ca a fost creata o celula de criza, pentru a ajuta moldovenii ramasi in Ucraina.