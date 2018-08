Autobuz plin cu pasageri si plin cu...fum. Revoltati, oamenii spun ca autobuzul cu care s-au pornit din Falesti spre Chisinau s-a umplut cu fum de 2 ori pe parcursul calatoriei - VIDEO

Stirea se actualizeaza.

O pasagera, care ne-a scris in redactie spune ca nu e prima data cand autobuzul se umple cu fum. Duminica, in timp ce se deplasa din Falesti spre Chisinau, vehiculul s-a umplut cu fum, chiar la cateva minute dupa ce s-a urnit din loc, ajungand la Sarata Noua. Imediat oamenii au coborat din autobuz, fumul a iesit, iar dupa cateva minute, pasagerii au fost urcati din nou in vehicul ca sa-si continue drumul.

Peste cateva minute, autobuzul s-a umplut din nou cu fum. Pasagerii din nou au coborat, iar de data aceasta nu au mai vrut sa urce si sa mearga mai departe cu acest autobuz. Astfel, soferul a fost nevoit sa cheme alt transport cu care sa duca oamenii la Chisinau. Femeia spune ca au asteptat mai mult de o ora, pana a venit un alt autobuz cu care au ajuns pana la Chisinau.

Pana la aceasta ora, nu am reusit sa luam legatura cu proprietarul acestui autobuz, pentru a avea o reactie.