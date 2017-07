Un autocar, care transporta colete spre Europa, oprit la punctul de trecere Leuseni si verificat de catre ofiterii SIS: cei din autobuz, retinuti. Ce au gasit oamenii legii - GALERIE FOTO

Potrivit SIS, la trecerea puctului de frontiera Leuseni, a fost oprit un autocar care transporta colete spre Europa, in care au fost gasite mai multe uniforme militare fara acte de provenietnta, casti, veste tactive, ceasuri, lanterne si produse militare in ambalaj militar, toate cu inscriptii in limba rusa care urmau sa ajunga in Bratislava, Republica Slovaca.

Oamenii legii spun ca persoanele care se aflau in autocar nu au putut prezenta acte ce ar confirma provinienta acestor echipamente si obiecte militare.

In urma mai multor investigatii s-a constat ca uniformele militare au fost fabricate in Federatia Rusa si introduse pe teritoriul tarii prin regiunea transnistreana.

A fost pornita o cauza penala in acest caz, iar autoritatile urmeaza sa stabileasca toate circumstantele in care marfa a ajuns in RM.