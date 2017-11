A luat foc din mers. Un autocar cu doua etaje de pe ruta Leuseni-Chisinau s-a aprins in apropiere de Nisporeni. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Se intampla ieri, in jurul orei 16:30, in apropiere de Nisporeni, cand un autocar cu doua etaje de pe ruta Chisinau - Leuseni a luat foc. Doua autospeciale au intervenit pentru a stinge valvataia.







Salvatorii spun ca in autocar nu erau pasageri, iar soferul in varsta de 39 de ani a reusit sa se salveze. In urma incendiului, 90% din vehicul a ars. Totodata, oamenii legii spun ca incendiul a izbucnit in urma unui scurt circuit la motor.

Incendiul a fost stins dupa 4 ore, iar cauzele exacte vor fi stabilite de specialisti.