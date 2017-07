Un autocar cu moldoveni care se intorcea din Franta la Chisinau, rasturnat in Ungaria. MAEIE a activat celula de criza. Sunt persoane ranite

Stirea se actualizeaza.

Potrivit reprezentantilor Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, autocarul cu cetateni moldoveni a derapat de pe sosea. Cauza preliminara a accidentului ar fi o masină care a taiat calea autocarului.

Ambasada Republicii Moldova de la Budapesta este in contact cu autoritatile ungare. Consulul Republicii Moldova este in drum spre locul accidentului. Ministerul a activat celula de criza care are ca scop coordonarea tuturor actiunilor privind acordarea asistentei cetatenilor moldoveni.

Potrivit ultimelor informatii receptionate de la autoritatile maghiare, doua persoane ar fi suferit leziuni usoare, iar alta persoana este in stare grava. Victimele au fost transportate la spital pentru investigatii.