Un automobil de clasa, facut zob dupa ce s-a izbit violent intr-un copac din centrul capitalei. Ce spune politia - VIDEO

Incidentul s-a produs noaptea trecuta la intersectia strazilor Puskin cu Bucuresti. Imediat dupa incident traficul in zona a devenit dificil, deoarece automobilul avariat a fost proiectat in mijlocul drumului.

Trecatorii s-au adunat ca la concert. Unii spun ca soferul ar fi fost in stare de ebrietate si din aceasta cauza a ajuns in copac. Acest barbat locuieste in apropiere si spune ca a auzit o bubuitura puternica si a iesit afara.

“Am auzit asa mare zgomot. Va inchipuiti la 200 de metri asa o zguduitura puternica. Baiatul cela care venea cu iutala pe strada mai mare decat se poate, nu a vazut ca acolo ii inchisa strada si nu o reusti sa opreasca , sa dus in copac.”

Oamenii legii spun ca din cauza carosabilului umed, soferul ar fi pierdut controlul volanului si s-a izbit in copac. Acesta nu se afla in stare de ebrietate.

Svetlana SCRIPNIC, OFIȚER DE PREĂ IP CHIŞINĂU: “In intentia soferului de 29 de ani de a vira in intersectie, acesta nu a adaptat viteza si a derapat intr-un copac.”

Potrivit politiei soferul risca o amenda de 1500 de lei si 6 puncte de penalizare.