Un avion de pe cursa Chisinau - Milano a zburat jumatate de ora, insa a facut imediat cale intoarsa: "Ne-au spus ca sunt probleme tehnice"

Potrivit unui pasager care ne-a contactat, cursa este operata de Air Moldova, iar dupa jumatate de ora de zbor, insotititorii de bord ar fi anuntat pasagerii ca aeronava ar avea probleme tehnice si ca se intoarce pe aeroportul de la Chisinau.

"Am zburat jumatatate de ora si ne-au spus ca aeronava are pobleme tehnice, astfel ne-am intors inapoi. Suntem in sala de asteptare."

Contactati de Pro TV, reprezentantii Air Moldova ne-au spus ca aeronava care opera cursa Chisinau-Milano a facut cale intoarsă din cauza aparitiei necesitatii unui control tehnic suplimentar, pilotul a depistat ceva si a decis sa se intoarca pe aeroportul de la noi. Controlul tehnic suplimentar se desfasoară acum la sol, aşa cum zborurile de mai departe trebuie sa decurga in maxima siguranta. Pasagerii sunt in siguranta si in scurt timp, la 15:30 mai exact, urmeaza sa decoleze spre Italia.