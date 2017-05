Un avocat din capitala, prins baut la volanul unui BMW: "- Miros de alcool in salon, cine a intrebuintat? - Sotia". Ce arata testul de alcoolemie - VIDEO

Potrivit INP, ieri, in jurul orei 23.50, un echipaj de patrulare de pe bulevardul Dacia din capitala, a oprit, pentru verificare, un automobil de model „BMW 730”, condus de un barbat de 42 de ani, domiciliat in orasul Ialoveni. In momentul in care barbatul a deschis geamul automobilului pentru a prezenta actele, politistii au simtit miros de alcool, astfel soferul a fost rugat sa coboare din automobil. Barbatul a fost supus testarii alcoolscopice, iar in urma verificarilor s-a constatat ca in aerul expirat concentratia alcoolului depasea de doua ori norma admisibila (0,31 mg/l).

Pe acest caz urmeaza a fi pornita o cauza penala.