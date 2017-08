Un avocat din capitala, retinut de catre ofiterii CNA dupa ce ar fi cerut 3 mii de euro de la cateva persoane. Ce a promis ca va face in schimbul acestei sume

Potrivit CNA, avocatul ar fi cerut 3000 de euro de la cateva persoane, iar in schimbul acestei sume acesta a spus ca ar avea cunostinte in cadrul Inspectoratului de Politie Ciocana si i-ar putea influenta sa inceteze examinarea dosarului de escrocheria in care erau cercetati acestia.

Avocatul a fost retinut in dupa amiaza zilei de ieri si risca pana la 6 ani de puscarie.



Conducerea urmaririi penale pe acest caz este in gestiunea Procuraturii Anticoruptie.