Un baiat de 16 ani din Edinet, transportat in coma la un spital din capitala cu elicopterul SMURD Iasi: tanarul a fost implicat intr-un grav accident

UPDATE 13:20 Potrivit ofiterului de presa DSE, Diana Turcan, tanarul a fost implicat ieri intr-un accident si tot ieri a fost internat la spitalul din Edinet. Acesta ar fi suportat o operatie chirurgicala, iar dupa asta i s-ar fi facut rau. In aceasta dimineata, la ora 8:00, a fost solicitat elicopterul SMURD Iasi. Tanarul a fost transportat la Spitalul de Urgenta din capitala. Starea baiatului este grav stabila.

Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, a declarat, pentru AGERPRES, ca un baiat in varsta de 16 ani a fost victima unui accident rutier care a avut loc intre un scuter si un autoturism.

Pentru a salva viata tanarului, la fata locului a fost trimis un echipaj SMURD de la Iasi pentru a-l transporta cu elicopterul la un spital din Chisinau.

"Pacientul, care se afla pe un scuter in momentul accidentului, se afla in coma de gradul II in momentul in care a fost preluat de echipajul SMURD Iasi. El prezenta multiple traumatisme, ruptura de splina, traumatism cranio-cerebral, fractura de femur drept cu deplasare, precum si o fractură la nivelul gambei drepte. Dupa preluarea pacientului, acesta a fost transportat de la Edinet la un spital din Chisinau", a declarat Diana Cimpoiesu.