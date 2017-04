Un baietel de 11 ani din Marea Britanie a cheltuit peste 6000 de lire fara stirea parintilor. Ce a facut cu banii

Baietelul a obtinut datele cardului chiar de la tatal sau, care i-a spus poate face achizitii de cel mult 99 de lire sterline. Baietelul nu a realizat ca este vorba de bani reali si, timp de doua saptamani a continuat sa foloseasca cardul pentru un joc pe smartphone, relateaza Daily Mail.

Dupa doua saptamani, parintii au realizat ca lipsesc mai mult de 6000 de lire sterline din contul familiei, si nu dupa mult timp au inteles ce s-a intamplat.

Roy si sotia sa, Jill, din Chorley, Lancashire si-au prezentat cazul la Apple, acestia fiind de acord sa returneze intreaga suma.

Tatal copilului avertizeaza acum alti parinti despre cat de usor se poate ajunge in aceasta situatie. "Prima oara a chieltuit 700 de lire in mai putin de cinci minute, apoi 1100 in jumatate de ora si pe urma a continuat astfel in acelasi joc; A spus ca jocul e atat de bun, incat nu s-a putut opri, asa ca a continuat sa apese de cateva ori butonul de cumparare”, a explicat el.

Aplicatia folosita de baietel a fost descarcata gratuit, insa pentru a continua jocul a trebuit sa deblocheze unele etape in schimbul banilor.

Reprezentantii Apple nu au comentat initial cele intamplate in familia Dobson, insa dupa ce cazul a fost facut public de BBC, compania a declarat ca “butonul de cumparare exista tocmai pentru a evita ca micutii sa faca tranzactii neautorizate”

In anul 2014, Apple a returnat peste 32,5 milioane de dolari parintilor ai caror copii au facut achizitii din AppStore fara permisiune.