Un bal medieval s-a dat astazi in curtea unui liceu din capitala. Fetele au imbracat rochii de bal, iar baietii au fost adevarati cavaleri - VIDEO

O atmosfera de basm a fost astazi in curtea unui liceu privat din capitala. Elevii au incercat sa imbine mitul cu realitatea intr-o atmosfera medievala preserata cu istorie si legende. Fetele au imbracat rochii de bal, iar baietii au fost adevarati cavaleri. A rasunat si muzica acelor vremuri si nu au lipsit dansurile.Unii cavaleri, mai modesti din fire au ramas fara partenera.

“Eu sunt cavaler, dar nu am partenera. Vroiam si eu sa am partenera, dar nu sunt prea multe fete si eu stau aici. ”

In schimb, in lupta s-au avantat toti cavalerii, iar domnitele le-au tinut pumnii. La bal a venit un grup de elevi de la Iasi. Mara Bobu a venit in premiera in tara noastra si pentru prima data a participat la un astfel de bal.

Mara BOBU, ELEVA, IASI: “Imi place mult, elevii vor incheia orele de studiu pe 31 mai in Moldova. Este o tara tare colorata.”

Balul le-a placut, nu insa si drumul. Acest elev spune ca unele strazi de la noi sunt exact ca in epoca medievala.

Tudor VIERIU, ELEV, IASI: “Transportul comun mi-a parut super ciudat si traficul din Chisinau. “

Desi balul a avut loc intr-o atmosfera plina de culoare, eleganta si mister, unii elevi recunosc ca nu prea si-ar dori sa traiasca in acele timpuri.

“As dori sa traiesc doar o zi, dar sa iau si telefonul cu mine ca sa fac poze”.

“Mi-ar placea sa experimetez timpul evului mediu, dar nu cred ca as rezista prea mult, pentru ca eu m-am deprins cu telefonul cu aplicatiile cu tehnologia”.

Si unele mamici au imbracat rochii de bal.

Andrei DUPCEAC, DIRECTOR LICEU: "Copilul nu este antrenat doar la nivel de gandire.”

Balul Medieval este o totalizare a lectilor de istorie si este o traditie.