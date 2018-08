Un barbat a ajuns cu rani la spital, dupa ce masina in care se afla a ajuns intr-un stalp, in satul Rublenita - VIDEO

Potrivit politiei, cele doua masini s-au izbit pe o strada din satul Rublnita, in jurul orei 20.00. Un Volkswagen Cadi, condus de un tanar in varsta de 23 de ani, circula cu viteza excesiva, spun oamenii legii, cand a dat peste un Daewoo care vira la stanga.

Autoturismul tanarului a fost proiectat in urma impactului intr-un pilon pe care l-a rupt. In Daewoo se afla un barbat in varsta de 57 de ani care a fost ranit. In jurul sau s-au adunat mai multi trecatori care au incercat sa-i acorde primul ajutor inainte de venirea medicilor.

Acum, acesta este internat in spitalul din Soroca. Politistii spun nici unul dintre soferi nu a consumat alcool si urmeaza sa stabileasca cine poarta vina pentru cele intamplate.