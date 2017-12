Un barbat, impuscat in cap, intr-un local de la Ciocana: victima e la spital, iar suspectul a incercat sa fuga din tara. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

Totul s-a intamplat aseara in jurul orei 21:00 intr-un local din sectorul Ciocana al capitalei. Potrivit politiei, victima s-ar fi luat la cearta cu trei indivizi, dupa care unul dintre cei trei a scos un pistol si l-a impuscat in cap. Imediat dupa incident, cei trei suspecti au urcat in masina si au plecat.

Tot oamenii legii spun ca cel care ar fi tras din arma ar fi incercat sa paraseasca tara, insa a fost retinut la vama Tudora.

Suspectul de 42 de ani din capitala, dar si cei doi amici ai sai au fost retinuti pentru 72 de ore.

Faptasul este cercetat pentru tentativa de omor si risca pana la 15 ani de puscarie.