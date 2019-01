Un individ, cautat de politie: a intrat intr-un magazin din capitala, a luat ghiozdanul unui cumparator si a plecat. Imagini de pe camerele de supraveghere. Ce era in geanta - VIDEO

S-a intamplat ieri, intr-un magazin din sectorul Telecentru din capitala.

Potrivit politiei, pagubasul in varsta de 28 de ani si-a lasat ghiozdanul in care avea acte de identitate, 5 mii de lei, carduri bancare si alte bunuri langa dulapurile de pastrare din magazin si l-a atentionat pe paznic despre asta. Dupa ce si-a lasat geanta, barbatul a intrat in magazin dupa cumparaturi, iar cand a iesit de acolo, nu a mai gasit-o.

Camerele de supraveghere din magazin au surprins momentul in care un tanar se apropie de ghiozdan, il ia si pleaca.

Proprietarul a depus o plangere la politie, iar acum autoritatile il cauta pe faptas.