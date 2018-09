O rosie cherry l-a costat o amenda de 1500 de lei si drumuri in judecata. Asta i s-a intamplat unui barbat din capitala, care s-a incumetat sa ia leguma de pe raftul unui magazin si sa o manance - VIDEO

Povestea rosiei cherry a inceput pe data de opt martie, cand barbatul a intrat intr-un supermarket din capitala si a luat leguma de pe raft. Nu a rezistat tentatiei si a mancat-o. O angajata a vazut totul si a venit sa-i ceara socoteala.

Andrei VETRILA: "Rosia am gustat-o si doamna a inceput sa strige la mine. I-am zis de ce strigi, cat e rosia asta eu achit acolo un leu sau doi."

Reprezentantii magazinului sustin ca barbatul era in stare de ebrietate si ca au incercat sa depaseasca incidentul calm. Ei spun ca i-au propus barbatului sa isi ceara scuze pentru cele intamplate si sa achite rosia.

Pentru ca nu s-a ajuns la o intelegere, a venit politia. Oamenii legii au intocmit un proces verbal, in care barbatul este acuzat de furt in proportii mici.

Andrei VETRILA:"S-a facut procesul verbal fara a fi prezenti cei de la magazin. Dupa care am luat foaia si am zis ca nu sunt de acord cu decizia aceasta."

Pentru ca Andrei nu a fost de acord ca achite amenda, istoria rosiei a ajuns pe masa judecatorilor. Barbatul s-a adresat la Judecatoria Chisinau cu sediul in sectorul Buicani. Dupa ce au analizat circumstantele in care a fost mancata leguma, acestia au decis ca dreptate are politia. Andrei nu s-a lasat si a contestat decizia la Curtea de Apel.

Andrei VETRILA:"Puteau sa-mi puie cinci unitati, dar nu 30 de unitati la asa un fleac. Sa fi fost cinci unitati aceasta iese 250 de lei, iar timp de trei zile achitam 125 de lei. Atunci e altceva, dar nu 1500 de lei si sa achiti in trei zile 750 de lei pentru asta."

Daca pierde si in a doua instanta, Andrei este gata sa duca dosarul rosiei cherry la Curtea Suprema. Pe de alta parte, politia sustine ca i-a aplicat amenda minima. Legea prevede, pentru furt in proportii mici, o amenda de la 30 pana la 50 de unitati conventionale, iar lui Andrei Vetrila i-au fost scrise in proces 30.

Din 1500 de lei barbatul si-ar fi putut cumpara cel putin 40 de kilograme de rosii cherry.