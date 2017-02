Un barbat a salvat de la moarte, o lebada, de pe malul raului Nistru: "Am luat-o in brate si am adus-o acasa" - VIDEO

Cand a vazut o lebada inghetata pe raul Nistru, Ion Mazur nu a stat mult pe ganduri, a adapostit-o si chiar i-a pus si un nume. Acum lebada se afla in ocol cu celelalte pasari ale gospodarului.

Ion MAZUR: “Am apucat-o, am luat-o in brate si am adus-o acasa. Sa ii dam drumul, ea nu are cu ce se hrani.” Capture “Eu ii zic gusionoc. Pacat sa o lasam sa se piarda.”

Gospodina casei a ramas incantata de gestul sotului, asa ca acum au grija de pasare impreuna.

Maria MAZUR: “O adus-o indata am luat-o si o hranim. Si el se scoala de dimineata si se duce repede sa vada daca nu a murit."

Pentru localnicii din satul Trifauti, cardurile de lebede sunt un peisaj obisnuit , iar unii ar fi profitat de faptul ce pasarile nu sunt protejate, asa ca le-ar fi vanat si chiar mancat.

“Au fost cazuri ca le-au prins de aici le-au dus acasa si le-au mancat.”

“Ele la noi apar la sfarsitul lui octombriesi se mentin pe toata perioada de iarna. Vin mii, noi toamna trecuta am numarat patru mii 500, dar am numarat in patr cinci sectoare.”

“Au scpat-o au hranit-o e bun. Animalele trebuie patrate ca asta e natura.”

Contactat de ProTv, directorul Apele Moldovei, Igor Hancu a spus ca institutia va grija de lebede, daca acestea vor fi gasite.

Igor HÂNCU, DIRECTOR APELE MOLDOVEI: “De cele din Trifauti nu am auzit, noi am auzit de altele. Noi avem deja trei zile de cand inspectam fluviul Nistru. Insa in trifauti vom merge chiar astazi colegii si vor raporta situatia. O sa interprindem toate masurile cu hrana si sa fie inafara oricarui pericol.”

Potrivit gospodarilor lebada va fi lasata sa plece in primavara, cand aceasta se va simti mai bine.