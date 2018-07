Un barbat a uimit vamesii modoveni: a incercat sa intre in tara cu peste 15 tone de imbracaminte si incaltaminte din Germania. Ce risca - VIDEO

In timpul verificarilor vamesii de la Leuseni au stabilit ca doar o tona de marfuri erau uzate, iar restul aveau etichete atasate.

Vamesii au gasit in saci incaltaminte si articole vestimentare in valoare de 8 milioane de lei. Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru contrabanda in proportii deosebit de mari. Banuitul risca pana la 10 ani de inchisoare.