Caz bizar la un spital din capitala. Un barbat a venit cu o rana la fata, a rugat medicii sa-l ajute, iar dupa asta a devenit agresiv si a amenintat ca detoneaza o grenada

Potrivit medicilor, barbatul care ar fi fost in stare de ebrietate, a venit ieri la spital cu o rana deschisa la fata si a rugat medicii sa-l ajute. In momentul in care medicii au inceput sa-i ofere ingrijiri medicale, barbatul a fost rugat sa dezbrace hainele groase si sa scoata totul din buzunare. Astfel, in acel moment barbatul a inceput sa devina agresiv, a scos o grenada si a amenintat ca o va detona.

La fata locului a fost chemata politia.

Revenim cu detalii.