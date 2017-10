Un barbat de 30 ani, aflat in arest preventiv in penitenciarul nr. 13, gasit mort in celula sa in aceasta dimineata. Ce spun responsabilii de la DIP

Potrivit sefului Serviciului de Presa al Departamentul Institutii Penitenciare, Oleg Pantea, barbatul a fost gasit fara suflare in celula sa in aceasta dimineata in timpul unui control de rutina. Pe corpul neinsufletit al barbatului nu au fost gasite urme de moarte violenta. Acesta a fost preluat de catre medicii de la Medicina Legala, care urmeaza sa efectueze necropsia pentru a stabili cauza mortii. Totodata, cei de la DIP spun ca barbatul a fost tranferat din Rusia in penitenciarul nr. 13 in luna mai.

Conducerea penitenciarului a anuntat Procuratura si avocatul poporului despre cele intamplate si urmeaza sa ia legatura si cu rudele barbatului.