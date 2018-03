Un barbat de 35 de ani din capitala s-a stins dupa ce a cazut in gol de la etajul 5 al blocului in care locuia: a incercat sa dea jos turturii de la geam

Totul s-a intamplat sambata seara, in juru orei 17:00. Potrivit politiei, barbatul de 35 de ani a iesit la balconul apartamentului in care locuia ca sa-l curate de zapada. Astfel, balconul fiind neacoperit, in momentul in care a vrut sa dea jos cativa turturi, a lunecat si a cazut in gol de la etajul 5.

In momentul tragediei, in apartament se afla sotia si copilul sau. In urma impactului violent, barbatul s-a stins pe loc