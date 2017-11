Incendiul s-a produs aseara, in jurul orei 21:33, in satul Larguta, raionul Cantemir. Potrivit pompierilor, flacarile au cuprins salteaua de pat din camera in care se afla barbatul. Acesta s-a stins dupa ce s-ar fi intoxicat cu fum.

Incendiul a fost stins de catre vecini.

Autoritatie urmeaza sa stabileasca cauzele incendiului.