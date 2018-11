Un barbat de 38 de ani din Hancesti a fost ucis in bataie. Suspectii sunt trei minori si un adult - VIDEO

Catalin GORIA, REPORTER PROTV: “Crima s-a produs in aceasta locuinta. Barbatul a baut aici impreuna cu amicii sai, iar dupa scandal, acestia l-au batut crunt si au disparut. El a fost gasit zacand aici de catre concubina sa.”

Totul s-a intamplat in noaptea de 6 spre 7 noiembrie, in satul Onesti, raionul Hancesti. Vecinii spun ca nu au auzit nimic in acea seara.

“ Zice ca s-au batut da de la ce nustiu, o fost o matusa de a lui si spunea ca au fost niste baieti straini de la Dancu din alt sat, ei in casa au fost si in casa la om nu poti sa te duci noaptea sa vezi, au baut toti impreuna, dimineata pe la 6 am vazut vreo 3 masini de politie.”

“Eu nu eram acasa, am fost in Romania cand am venit am aflat ca l-au ucis, nu eram acasa nusti ce au avut ei.”

Oamenii din sat spun ca victima era din alta localitate, dar traia la Onesti impreuna cu concubina.

“ El lucra, lucra bine baiatul doar ca seara beau tare, nu au cu ce sa-l inmormanteze ea e singura, cresteau un copil, el a venit nu demult anul trecut aici, lucra prin sat cu ziua.”

Oamenii legii sustin ca au fost alertati de concubina barbatului. Potrivit politiei, suspectii sunt trei minori cu varstele cuprinse intre 15 si 17 ani, dar si un adult de 45 de ani. Faptasii au fost retinuti in noaptea cand ar fi savarsit crima. Daca vor fi gastiti vinovati, acestia risca 20 de ani de puscarie sau detentie pe viata.