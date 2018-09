Un barbat de 41 de ani din Causeni si-a impuscat in picior prietenul. Cum s-a intamplat totul

Totul s-ar fi intamplat din greseala in timp ce barbatii se aflau intr-o masina. La un moment dat, unul dintre ei a luat din portbagaj pistolul de model Baikal, pe care il detinea legal, pentru a-l arata amicului. A scos incarcatorul, dar nu si glontele ramas in teava, iar apoi a apasat intamplator pe tragaci. Barbatul ranit la picior a fost internat in spital.

Potrivit politiei, acestia nu consumase bauturi alcoolice. Oamenii legii au deschis un dosar penal.

*Poza simbol