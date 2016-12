Aseara, el ar fi adormit cu tigara nestinsa, asa ca a luat foc patul pe care dormea. Politia si pompierii au fost anuntati de un vecin, care a dat peste barbatul deja mort.Potrivit salvatorilor, focul ar fi izbucnit din cauza imprudentei in timpul fumatului.

Flacarile s-au stins pana la venirea pompierilor. 126 de oameni au murit in acest an in incendii.