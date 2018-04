Accidentul s-a propus in jurul orei 15:30, la intrarea in Medeleni. Potrivit politiei, sofer de 43 de ani, care era singur in masina, a pierdut controlul asupra volanului, a derapat de pe sosea si a intrat cu Mercedes-ul intr-un copac. In urma impactului violent barbatul s-a stins pe loc.