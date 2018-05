Un barbat de 53 de ani din Costesti, pasionat de struguri si vin, si-a deschis o linie de producere, iar pe etichetele de pe sticlele de vin a imprimat o fotografie a casei parintesti - VIDEO

Mihai Sava producea vin de casa inca din 1996. Dupa un esec cu o fabrica la care isi vindea strugurii s-a gandit ca trebuie sa faca ceva mai mult.

Mihai SAVA, VINIFICATOR: "Candva in 2007 am livrat niste struguri la o fabrica, nu am mai vazut banii vreo doi ani de zile si am zis ca hai sa transformam materia prima intr-un produs final."

Astfel barbatul a decis sa-si deschida propria linie de producere, iar casa in care a copilarit si care arata parca desprinsa din povesti, a imprimat-o pe etichetele de pe sticle.

Mihai SAVA, VINIFICATOR: "Tot ce am facut, am facut cu pasiune impreuna cu familia, sotia si copii. Am absolvit agronomia al Institului Agricol candva, dar cu timpul ne-am profilat putin si am inceput sa producem vinuri."

Cu ajutorul unui grant de 20 de mii de dolari oferit de Proiectul de Competitivitate din Moldova finantat de USAID, moldoveanul a reusit sa-si cumpere trei butoaie de inox si o instalatie frigorifica ce permite mentinerea temperaturii la producerea vinului.

Mihai SAVA, VINIFICATOR: "Eu cred trebuie multa insistenta, multa pasiune si daruire. Avem doua fiici care ne mai ajuta, dar cu intentia sa plece in Marea Britanie. Cea mai mare e acasa inca si cred ca o sa convinem sa ramana aici."

Astazi i-a trecut pragul si unul dintre reprezentantii USAID care are origini moldovenesti. El spune ca s-a indragostit de Moldova din spusele bunicului care s-a nascut in Soroca.

Brock BIERMAN, ASISTENT USAID: "Bunicul meu s-a nascut in Soroca. El a venit in Statele Unite acum 112 ani. Ne-a crescut pe mine si pe tatal meu cu traditiile moldovenesti. Sunt foarte mandru de originile mele, vorbesc tot timpul despre Moldova pentru ca e spectaculos de unde provin."

Dupa ce au degustat din vin, americanii au facut un cupaj al prieteniei eterne. Mai exact, acestia au amestecat mai multe vinuri din soiuri si recolte diferite pentru ca astfel in colectia moldoveanului sa apara un tip nou de vin. In curand vinurle lui Mihai Sava vor putea fi gasite in vinotecile din tara.