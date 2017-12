Un barbat de 60 de ani, din Balti, a murit dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon, in propriul apartament. Locuinta a ars in totalitate - VIDEO

Potrivit salvatorilor, totul s-a intamplat ieri in jurul orei 16:00. Apartamentul care a ars se afla la etajul 1 al unui bloc cu doua nivele. Pompierii au luptat timp de 2 ore cu flacarile, iar cand au intrat in locuinta l-au gasit pe barbat in bucatarie. Ei spun ca acesta s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon. Fumul a ajuns si in apartamentele de la etajul doi al blocului. Astfel, de acolo, au fost evacuati 3 minori cu varste de 16 si 17 ani. Copiii nu au avut de suferit.

Circumstantele si cauzele producerii incendiului urmeaza sa fie stabilite.