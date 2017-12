Un batran care traversa neregulamentar a fost lovit mortal de o masina pe o strada din capitala - FOTO

Potrivit politiei, s-a intamplat ieri in jurul orei 12:15 pe bd. Stefan cel Mare. Un BMW, condus de un tanar de 23 de ani, a lovit in plin un barbat de 74 de ani care trecea neregulamentar strada. In urma impactului, victima s-a stins la spital din cauza leziunilor grave.

Daca vinovatia soferului va fi demonstrata, atunci acesta risca pana la 7 ani de puscarie.