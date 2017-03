Un barbat din capitala ar fi fost jefuit si batut mar de catre doi necunoscuti in timp ce se intorcea de la munca. Cei doi indivizi, l-ar fi luat la pumni in strada - VIDEO

Barbatul in varsta de 38 de ani povesteste ca vineri dimineata in jurul orei 4 cand se intorcea, dintr-un club de noapte unde lucreaza ca fotograf, ar fi fost atacat de doi necunoscuti.

VICTIMA: “Doi tineri cu două fete, nimic nu mi-a dat de bănuit. Când s-au apropiat, unul dintre ei mi-a arătat o legitimaţie pe care nici nu am reuşit să o observ. De la prima lovitură am ajuns acolo, am căzut, vedeam doar nişte siluete. Eram culcat aici, partea asta era murdară, urechea ruptă.”

Barbatul spune ca indivizii l-au batut cu mainile si picioarele in cap si peste fata. Totul s-a intamplat atat de rapid incat nu a reusit sa-i vada la fata si nici nu a retinut in ce erau imbracati.

VICTIMA: “Eu pur şi simplu strigam pentru ce? De ce? Nu înţelegeam motivul. Am văzut siluetele fetelor care încercau sa le spună să înceteze.”

La un moment dat, prin preajma ar fi trecut o masina care ar apartine unei companii de paza de la noi, in care erau cativa agenti. Barbatul sustine ca a cerut ajutor insa de la soc nu a retinut denumirea acesteia.

VICTIMA: „Ei au oprit în mijlocul drumului şi au întrebat ce s-a întâmplat. Ei au arătat o legitimiaţie, agresorii au invocat că eu i-aş fi insultat. Au schimbat câteva vorbe şi au plecat.”

Barbatul spune ca a mers acasa, deoarce locuieste prin apropriere. Ajuns in apartament el a descoperit ca-i lipsesc o mie de lei pe care-i avea in buzunar. A doua zi depus o plangere la politie si a mers si la spital.

Medicii au constatat ca acesta are mai multe contuzii, buza si spranceana sparta si o rana la ureche. In locul unde s-a intamplat totul nu exista camere de supraveghere, barbatul spera insa ca agresorii sa fi fost surprinsi in alta locatie.

In functie de traumatismele pe care le-a suferit barbatul, politia urmeaza sa decida daca va porni un dosar penal pentru huliganism sau pentru vatamare corporala.