Un barbat din capitala, bolnav de cancer, a platit peste 20 de mii de lei pentru o vacanta la Ierusalim insa nu a fost lasat sa intre in tara fiind retinut pe aeroport dupa care intors inapoi acasa. Care a fost motivul - VIDEO

Alexandru Erhan a fost diagnosticat cu cancer inca acum cativa ani. Asa cum starea sa este grava, cativa prieteni au pus mana de la mana ca sa-i cumpere o vacanta la marea moarta, in speranta ca starea sa de sanatate se va imbunatati. Au mers la o agentie de turism din capitala de unde au cumparat un pachet turistic in valoare de 23 de mii de lei.

Alexandru ERHAN, TURIST: “Mi-au spus sa nu iau mai putin de 500 de euro si in rest nu mi-au mai zis nimic. A doua zi m-au sunat ca mi-au pregatit tot pachetul de acte si mi-au spus drum bun.”

Din aeroportul din Iasi, barbatul a zburat spre Tel Aviv, insa nu a fost lasat sa treaca mai departe.

Alexandru ERHAN, TURIST: “A inceput sa ma intrebe, unde ma duc la munca, ce vreau sa lucrez. Eu i-am zis ca ma duc la odihna. La urma le-am aratat piciorul si le-am explicat ca eu cu asa picior sa vreau ca nu pot lucra. Au zis ca nu si au pus stampila.”

Au urmat doua zile de cosmar, timp in care barbatul bolnav de cancer, s-a aflat dupa gratii, intr-o inchisoare din Tel Aviv impreuna cu imigrantii care intentionau sa munceasca ilegal in Israel. Abia dupa ce apropiatii sai au luat legatura cu ambasada Republicii Moldova de acolo, barbatul a fost eliberat si trimis acasa. Revenit la Chisinau, acesta a mers sa-si ceara banii inapoi de la agentia de turism insa raspunsul a fost negativ.

Alexandru ERHAN, TURIST: “Eu le-am zis, trebuie cumva sa hotaram intrebarea ca eu am investit o gramada de bani. Ei au dat din cap ca nu stiu nimic. Intelegeti, daca ei ma preintampinau din timp ca s-ar putea sa am probleme eu ma pregateam cumva, dar asa nu aveam idee ce sa fac.”

Cei de la agentia de turism insa sustin contrariul. Ei spun ca l-ar fi avertizat pe barbat ca acolo verificarile sunt foarte riguroase si sustin ca nu pot sa-i intoarca inapoi banii asa cum toate serviciile, inclusiv hotelul ar fi fost achitate deja.

Tatiana PANDELEA, ADMINISTRATOR AGENTIE DE TURISM: “-În primul rând dumnealui a semnat contractul în care scrie clar ca agenţia nu poartă responsabilitate pentru deciziile poliţiştilor de frontieră şi a vemeşilor. -Noi l-am preîntâmpinat, dumnealui statea aici. -Dumnealui spune ca nu. -Desigur că dumnealui o va ţine pe a sa. Noi le spunem la toţi turiştii că acolo verificările sunt riguroase.”

Natalia ILASCIUC, INSPECTOR PRINCIPAL AGENTIA PROTECTIA CONSUMATORULUI: “Ei trebuiau sa prezinte toate documentele confirmative ca hotelul a fost bronat si achitat.”

Mai mult, cei de protectia consumatorului spun ca reprezentantii agentiei trebuie sa aiba si o dovada ca l-ar fi preintampinat pe turist ca ar putea avea probleme la trecerea frontierei.

Potrivit lor, barbatul ar trebui sa depuna o plangere la agentia de turism care are termen de 14 zile sa se expuna asupra cazului. In cazul in care clientului nu i se face dreptate, acesta trebuie sa se adreseze cu pachetul de acte la protectia consumatorului.