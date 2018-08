Un barbat din capitala, nemultumit ca a fost demis pentru ca era baut la munca, a depus sase cereri de revizuire a deciziei CSJ - Bizlaw.md

Un angajat al Magazinului Central ”Unic” si-a dat in judecata angajatorul, dupa ce a fost concediat pentru ca ar fi venit in stare de ebrietate la munca. Acesta a solicitat anularea ordinelor prin care a fost sactionat disciplinar, restabilirea in functie, incasarea salariului pentru perioada absentei fortate de la serviciu si repararea prejudiciului moral. Instantele de toate nivelurile i-au respins solicitarile, iar acesta s-a adresat la Curtea Suprema de Justitie, cu cerere de revizuire, de…sase ori, scrie Bizlaw.md