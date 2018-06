Un barbat din capitala, retinut de politisti, dupa ce a intrat intr-un garaj de la Sangera si a furat de acolo lucruri de 12 mii de lei. Ce a facut cu ele - VIDEO

Totul s-a intamplat acum doua saptamani la Sangera. Potrivit politiei, suspectul a intrat intr-un garaj de acolo si a luat toate instrumentele de constructie, printre care si trei surubelnite electrice, dupa care a incercat sa le vanda altor persoane.

In urma mai multor investigatii, oamenii legii au stabilit ca banuitul a savarsit fapta in momentul in care proprietarii nu erau acasa.

Recent, barbatul de 30 de ani a fost retinut si risca peste 65 de mii de lei amenda sau pana la 4 ani de pucarie.