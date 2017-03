Un barbat din capitala sustine ca a fost bruscat de un politist dupa ce i-a facut acestuia observatie ca mergea cu parbrizul masinii stricat: "In mod indirect mi-a zis sa am grija de familia mea" - VIDEO

"Aveti merge cu parbrizul asa stricat? Aratati legitimatia?"

Sergiu Donici sustine ca acum trei zile se deplasa spre Lapusna, Hancesti. A fost depasit de o masina a politiei, care avea parbrizul spart si oglinda retrovizoare lipsa. Masina politiei a oprit pe marginea drumului la intrarea in Lapusna. Astfel ca barbatul s-a apropiat de masina si i-a facut politistului observatie.

Sergiu DONICI: “Am fost socat sa vad asa parbriz deteriorat. Suntem in trafic. Eu sunt sofer si dumnealui tot este sofer. Inseamna daca dumnealui nu are automobilul in stare care sa circule pe drum, inainte de a primi foaie de parcurs trebuie sa vada in ce stare e automobilul si apoi sa iasa.”

Barbatul spune ca politistul l-ar fi bruscat, deranjat ca este filmat si ca i se cere sa prezinte legitimatia.

Sergiu DONICI: “A incercat sa ma deposedeze de telefon. Urmeaza sa depun o plangere la MAI si la Inspectoratul Generalde politie. In mod indirect mi-a spus sa am grija de familia mea.”

Sergiu afirma ca din start a sunat la 902, insa fara rezultat.

Sergiu DONICI: “S-a facut legatura cu Inspectoarul General Hancesti.Am anuntat ca a avut loc un incident, iar automobilul de politie pleaca... si mi s-a inchis in nas receptorul. Am sunat la unitatea e garda de Hancesti si ne-au spus ca s-a inregistrat.“

De cealalta parte, Inspectoratul de Politie Hancesti ne-a comunicat ca nu cunoaste despre acest caz, iar Inspectoratul General de politie ne-a comunicat ca va investiga situatia.