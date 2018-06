Un barbat din capitala isi acuza sotia ca l-a batut pe copilul lor de doi ani, iar acum micutul se afla la spital. De cealalta parte, femeia neaga totul si spune ca baiatul a cazut de pe tobogane - VIDEO

Denis Cerevatov ne-a povestit ca a ramas socat cand si-a vazut baiatul plin de vanatai, chiar in ziua cand micutul a implinit 2 ani, la inceputul saptamanii.

Barbatul spune ca s-a casatorit acum 3 ani, iar in ultima perioada relatia cu sotia s-a inrautatit. Timp de 4 luni acesta a fost peste hotare, iar cand a revenit in tara a aflat ca femeia s-a mutat in alta locuinta impreuna cu noul iubit. Aceasta i-ar fi interzis sa-si vada copilul.

Denis CEREVATOV, TATA: „Ea vroia sa duca viata care-i place. Sa consume, sa se distreze.„

Barbatul spune ca a aflat unde locuieste femeia si a mers la ea ca sa-si vada fiul.

Denis CEREVATOV, TATA: "E mizerie. Sticle peste tot.„

Mama copilului neaga toate acuzatiile si spune ca baiatul s-a ales cu vanatai, dupa ce ar fi cazut de pe tobogane.

Elena CEREVATOV, MAMA: "Are o comotie cerebrala usoara. El a cazut pe burta de pe topogane direct in pietre. Copilul a cazut de pe topogane. Este baiat. Este un copil. Nimeni nu a batut niciodata copilul.„

Mai mult, femeia sustine ca sotul ar incerca sa se razbune, pentru ca ea locuieste acum cu un concubin.

Elena CEREVATOV, MAMA: "Acest lucru il poate confirma si mama. Am fotografii in care sunt plina de vanatai din cauza lui. Am plecat de la el in luna decembrie. Cand a aflat ca am un alt barbat si ca vreau sa divortez, el a inceput sa-mi puna bete in roate. Prima lui sotie a confirmat ca el o batea in mod regulat."

Baietelul se afla la Spitalul de Copii „ Valentin Ignatenco”, iar medicii spun ca starea lui este satisfacatoare.

Barbatul sustine ca a depus o plangere la politie si va face totul pentru ca sotia lui sa fie lipsita de drepturile parintesti. Ofiterul de presa al politiei capitalei nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune daca un asemenea caz a fost inregistrat.